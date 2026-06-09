Пензенцы могут анонимно сообщить о плохом обращении с детьми

Общество

Пензенцы могут анонимно сообщить о плохом обращении с детьми
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Пензенцы могут анонимно заявить детскому омбудсмену о фактах плохого обращения с детьми. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Рябихина во время прямого эфира во «ВКонтакте», отвечая на вопрос горожанки.

«Если я как соседка вижу, что с ребенком плохо обращаются, но не хотела бы, чтобы о моем сообщении знали, это можно сделать анонимно?» - поинтересовалась женщина.

По словам Ларисы Рябихиной, уведомлять о проблемах нужно обязательно и в любой форме.

«Неважно, как поступила к нам информация: если это касается детей, мы обязаны проверить все. Пусть лучше мы, как говорится, перебдим, но убедимся, что там нет ничего плохого и там все в порядке, и успокоимся», - заверила омбудсмен.

Об обратных ситуациях лучше узнавать как можно раньше, чтобы быстрее обезопасить ребенка и оградить его от риска, заключила Лариса Рябихина.

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