Сквер «Семейный» на ГПЗ обработали от клещей

Общество

Сквер «Семейный» на ГПЗ обработали от клещей
Печать
Max

5 июня на территории сквера «Семейный» на ГПЗ была проведена акарицидная (противоклещевая) обработка зеленых насаждений. Об этом сообщили в парке Белинского, на балансе которого находится зона отдыха.

Сквер «Семейный» на ГПЗ обработали от клещей

«Утром 7 июня сотрудники отдела озеленения парка Белинского провели влажную уборку игрового оборудования и спортивных тренажеров, находящихся в зоне обработки акарицидом, чтобы максимально обезопасить территорию для посетителей», - добавили в парке.

С 18 по 20 мая аналогичные мероприятия проводились на Олимпийской аллее. Специалисты применяли аппараты 3-го (умеренно опасного) класса «Медилис-ципер» и «Акаритокс». Затем на аллее выполнили влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров.

20 мая для проведения акарицидной обработки закрывали Тропу здоровья и Учительский сквер.

С марта, начала сезона активности клещей, по состоянию на 3 июня почти 1 000 жителей региона обратились в медучреждения по поводу укусов членистоногих.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
клещ сквер опрыскивание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!