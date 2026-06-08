Сквер «Семейный» на ГПЗ обработали от клещей

5 июня на территории сквера «Семейный» на ГПЗ была проведена акарицидная (противоклещевая) обработка зеленых насаждений. Об этом сообщили в парке Белинского, на балансе которого находится зона отдыха.

«Утром 7 июня сотрудники отдела озеленения парка Белинского провели влажную уборку игрового оборудования и спортивных тренажеров, находящихся в зоне обработки акарицидом, чтобы максимально обезопасить территорию для посетителей», - добавили в парке.

С 18 по 20 мая аналогичные мероприятия проводились на Олимпийской аллее. Специалисты применяли аппараты 3-го (умеренно опасного) класса «Медилис-ципер» и «Акаритокс». Затем на аллее выполнили влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров.

20 мая для проведения акарицидной обработки закрывали Тропу здоровья и Учительский сквер.

С марта, начала сезона активности клещей, по состоянию на 3 июня почти 1 000 жителей региона обратились в медучреждения по поводу укусов членистоногих.