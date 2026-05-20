Тропу здоровья и Учительский сквер закроют для посещения

Общество

Вечером в среду, 20 мая, в Пензе закроют для посещения Тропу здоровья и Учительский сквер. Здесь будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка.

Опрыскивание территорий начнется в 22:00 и завершится к 7:00 21-го числа, уточнили в администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что на обработку Тропы здоровья потратят 1 209 159 рублей, Учительского сквера - 381 937.

С 18 по 20 мая аналогичные мероприятия проводились на Олимпийской аллее. Специалисты применяли аппараты 3-го (умеренно опасного) класса «Медилис-ципер» и «Акаритокс».

Затем на аллее выполнили влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров. Только после этого территория стала доступной для прогулок и занятий.

