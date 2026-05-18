На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами

С понедельника, 18 мая, на Олимпийской аллее в Пензе началась акарицидная (противоклещевая) обработка, из-за чего зону отдыха закрыли для посещения.

Специалисты начали опрыскивать территорию с 9:00, эти работы закончатся 19-го числа. Применяются аппараты 3-го (умеренно опасного) класса: «Медилис-ципер», «Акаритокс».

20 мая (в среду) с 8:00 до 10:00 на аллее проведут влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров.

Только после этого территория станет доступной для прогулок и занятий.

Администрация парка Белинского призвала горожан учитывать это при планировании прогулок или выстраивании маршрута до работы.

Ранее сообщалось, что на обработку Олимпийской аллеи и веревочного парка от клещей выделили 2 644 103 рубля.