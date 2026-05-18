На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами

Общество

На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами
Печать
Max

С понедельника, 18 мая, на Олимпийской аллее в Пензе началась акарицидная (противоклещевая) обработка, из-за чего зону отдыха закрыли для посещения.

Специалисты начали опрыскивать территорию с 9:00, эти работы закончатся 19-го числа. Применяются аппараты 3-го (умеренно опасного) класса: «Медилис-ципер», «Акаритокс».

На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами

20 мая (в среду) с 8:00 до 10:00 на аллее проведут влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров.

На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами

Только после этого территория станет доступной для прогулок и занятий.

На Олимпийской аллее в Пензе борются с клещами

Администрация парка Белинского призвала горожан учитывать это при планировании прогулок или выстраивании маршрута до работы.

Ранее сообщалось, что на обработку Олимпийской аллеи и веревочного парка от клещей выделили 2 644 103 рубля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
аллея клещ опрыскивание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!