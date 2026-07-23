Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов СВО

Общество

Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов СВО
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За ветеранами и инвалидами боевых действий, а также их вдовами закрепили право на использование вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Пакет соответствующих законопроектов был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях в четверг, 23 июля.

Суррогатное материнство в программу госгарантий не включено.

В частности, закон предусматривает, что супруга погибшего или умершего ветерана либо инвалида боевых действий, не вступившая в повторный брак, сможет бесплатно сделать ЭКО в течение 5 лет с момента его гибели или смерти.

Чтобы использовать биологический материал мужа, женщина должна будет предъявить оформленное им при жизни согласие, заверенное нотариусом.

При регистрации рождения сведения о погибшем или умершем супруге внесут в запись акта.

Законы вступят в силу 1 декабря 2026 года.

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