Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов СВО

За ветеранами и инвалидами боевых действий, а также их вдовами закрепили право на использование вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Пакет соответствующих законопроектов был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях в четверг, 23 июля.

Суррогатное материнство в программу госгарантий не включено.

В частности, закон предусматривает, что супруга погибшего или умершего ветерана либо инвалида боевых действий, не вступившая в повторный брак, сможет бесплатно сделать ЭКО в течение 5 лет с момента его гибели или смерти.

Чтобы использовать биологический материал мужа, женщина должна будет предъявить оформленное им при жизни согласие, заверенное нотариусом.

При регистрации рождения сведения о погибшем или умершем супруге внесут в запись акта.

Законы вступят в силу 1 декабря 2026 года.