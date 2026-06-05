Туалет в парке Белинского сделают бесплатным для многодетных

Общественный туалет в парке Белинского все-таки будет бесплатным для многодетных семей. Соответствующее объявление появилось на его двери.

«С 8 июня 2026 года многодетным семьям услуга по посещению общественного туалета будет оказываться бесплатно. Услуга предоставляется по предъявлении удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи», - говорится в тексте, подписанном администрацией.

Стоимость посещения туалета в центральном парке - 50 рублей - стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы 29 мая. Депутатов она неприятно удивила. Аргумент начальника управления культуры Анны Нестеровой, что «50 рублей - это не такие великие деньги», они раскритиковали.

Так, Владимир Мутовкин отметил: одно дело, когда мама идет в парк вдвоем с ребенком, и совсем другое - когда с тремя детьми, которые захотят в туалет, «да, не дай бог, не один раз». «Уже сумма вылетает побольше, чем посещение самого парка. Поэтому, коллеги, здесь надо разобраться: откуда такая сумма вдруг взялась - 50 рублей?» - заявил он.

Глава Пензы Олег Денисов, присутствовавший на сессии, пообещал проработать вопрос.

С 1 июня в парке объявили, что в каждое третье воскресенье многодетные семьи смогут посещать туалет со скидкой 50% (в этот день им также предоставляется скидка в размере 50% на муниципальные аттракционы). Чтобы воспользоваться льготой, требовалось с 10:00 до 20:00 обратиться в административное здание к заведующему билетными кассами и получить учетный документ для предъявления в кассе при приобретении билетов на посещение туалета. Эта новость вызвала поток негативных комментариев в соцсетях и мессенджерах.