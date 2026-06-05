В выходные Пензенская область останется под влиянием антициклона

В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 5 июня.

«По-прежнему будет тепло. А в связи с конвективным прогревом кое-где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Под конвективным прогревом подразумевается процесс вертикального переноса тепла и влаги в атмосфере, который возникает из-за неравномерного нагрева воздушных масс у земной поверхности.

В период с 6 по 8 июня днем уличные термометры будут показывать до +24...+26 градусов, по ночам ожидается не менее +7.

При этом на протяжении всех выходных и в понедельник станет дуть северный ветер.