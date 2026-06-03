Многодетным раз в месяц сделают скидку на туалет в парке Белинского

В Парке Белинского и Детском парке ввели дополнительную меру поддержки многодетных семей: с 1 июня по 30 сентября они раз в месяц (каждое третье воскресенье) смогут посещать туалет со скидкой 50%.

В каждое третье воскресенье в парках также предоставляется скидка в размере 50% на муниципальные аттракционы.

Чтобы получить льготу в Детском парке, нужно будет при приобретении билетов на посещение туалета показать в кассе удостоверение установленного образца «Многодетная семья Пензенской области».

«Для получения скидки в парке имени В. Г. Белинского владельцам удостоверения «Многодетная семья Пензенской области» в период с 10:00 до 20:00 необходимо обратиться в административное здание к заведующему билетными кассами и получить учетный документ, который необходимо предъявить в билетной кассе для приобретении билетов на посещение туалета», - сообщили в парке Белинского.

Стоимость посещения туалета в центральном парке - 50 рублей - стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы 29 мая. Депутатов она неприятно удивила. Аргумент начальника управления культуры Анны Нестеровой, что «50 рублей - это не такие великие деньги», они раскритиковали.

Так, Владимир Мутовкин отметил: одно дело, когда мама идет в парк вдвоем с ребенком, и совсем другое - когда с тремя детьми, которые захотят в туалет, «да, не дай бог, не один раз». «Уже сумма вылетает побольше, чем посещение самого парка. Поэтому, коллеги, здесь надо разобраться: откуда такая сумма вдруг взялась - 50 рублей?» - заявил он.

Алексей Иванов и Михаил Лисин выразили мнение, что туалеты должны быть доступными для всех. Елена Падалкина предложила направить на содержание санузла часть собираемого туристического налога.

Глава Пензы Олег Денисов, присутствовавший на сессии, пообещал проработать вопрос.

Между тем горожане в комментариях телеграм-канала PenzaInform разделили возмущение народных избранников, тема оказалась наболевшей. «Там и платить не за что», «Туалет в ужасном состоянии», «Кусты нас просто-таки ожидают», «К концу лета по запаху можно будет найти парк», - написали люди.