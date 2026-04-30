Стало известно, когда россияне будут отдыхать в 2027 году

Минтруд РФ обнародовал производственный календарь на 2027-й. Новогодние каникулы продлятся 11 дней.

Как заявили в ведомстве, в стране выходные дни, выпадающие на праздники, регулярно переносятся.

«Благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные выходные - с 4 по 7 ноября», - рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В следующем году предлагается перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября; воскресенье, 3 января, - на пятницу, 31 декабря; субботу, 20 февраля, - на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, в 2027-м россияне будут отдыхать:

- с 31 декабря 2026-го по 10 января;

- с 21 по 23 февраля;

- с 6 по 8 марта;

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

- с 12 по 14 июня;

- с 4 по 7 ноября;

- 31 декабря.