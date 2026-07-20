Россиян хотят уведомлять об оформляемых от их имени кредитах

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о защите россиян от оформления на них займов мошенниками. Планируется обязать банки уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени.

В 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках составил 12,8 млрд рублей, в 2025-м - на 40% меньше. Однако опасность сохраняется.

«Законопроектом предлагается возложить на банки и микрофинансовые организации обязанность информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров», - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В уведомлении будут содержаться индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 000 рублей).

Законопроект предполагает, что сообщение будет приходить заемщику в течение 15 минут - через контактные или на «Госуслуги».