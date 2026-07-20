Стало известно, где в Пензе отключат свет 21 июля

Во вторник, 21 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся поселки Заря и Заря-1, Шуист, а также отдельные адреса на улицах Куйбышева, Красной, Калинина, Богданова, Чкалова, Минской, Ульяновской, Карпинского, Суворова, Олимпийской и на проспекте Строителей.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- 1-й Брусничный пр-д, 9;

- ул. Магистральная, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, уч. 2, 5, 11, 16, 18, 19, 28, 29, 32, 52, 59, 62, стр. 64, уч.: 66, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, з/у 18;

- 2-й Магистральный пр-д, 15, уч. 16, 18, 21, 27, з/у 19а, з/у 22; 3-й Магистральный

пр-д, 26;

- ул. Малоэтажная, 40, 44, 46, 49, 53;

- 1-й пр-д Новоселов, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 49; 2-й пр-д Новоселов, 14-22 (четные), 26, уч. 28, 29, стр. 30, 31, 33, 35, з/у 27;

- ул. Новоселов, 60, 60-2, 60а, 60Б, 64, 64а, 64Б, з/у 65, 66, 67, уч. 69, 70, 72.

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева и в Буровом переулке (без уточнений по номерам), с 8:30 до 16:30 - на Минской, 24 и 26, и на Ульяновской, 21, 23 и 25, с 9:00 до 11:00 - на Карпинского, 30а и 32а, и на Суворова, 180в, с 9:00 до 12:00 - на проспекте Строителей, 40, 42, 44, 44а и 48, с 9:00 до 16:30 - на Олимпийской, 1 и 15.

С 10:00 до 12:00 планируются отключения в СНТ «Заря» на участках № 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108, 108а, 109, 110а, 112, 114, 115а, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Куйбышева, 18а;

- ул. Калинина, 23, 25, 37;

- ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 36,

- пл. Куйбышева, 4;

- ул. Чкалова, 32.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Куйбышева, 10, 10а, 11, 11в;

- ул. Красная, 35.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.