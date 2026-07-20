В Пензе суд обязал руководство вуза провести ремонт в общежитии

Общество

В Пензе суд обязал руководство вуза провести ремонт в общежитии
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Ремонт в общежитии ПГТУ на Антонова, 10, в Пензе долго откладывали, пока в дело не вмешались прокуратура и суд.

В январе 2025 года ректор вуза, получив представление в результате многочисленных жалоб, выполнил его лишь частично. В августе при проверке выяснилось, что состояние здания угрожает жизни и здоровью жильцов.

На стенах в местах общего пользования осыпались побелка и краска, кирпичная кладка оказалась деформированной. Бетонные основания ступеней у входной группы покрылись выбоинами, цемент раскрошился, оголилась арматура.

В Пензе суд обязал руководство вуза провести ремонт в общежитии В Пензе суд обязал руководство вуза провести ремонт в общежитии

Кроме того, пришли в негодность кровля, вентшахты, цоколь и приямки, пояснили в областной прокуратуре.

Прокурор подал иск в районный суд с требованием обязать администрацию вуза в течение 12 месяцев провести необходимый ремонт. Ответчик указал, что часть нарушений устранена, и подал апелляцию.

В Пензе суд обязал руководство вуза провести ремонт в общежитии

Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с решением первой инстанции и оставила жалобу без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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