Перекресток у поселка Монтажного окропили святой водой

Митрополит Серафим совершил молебен о путешествующих на перекрестке трассы М-5 и улицы Ушакова. Здесь часто происходят ДТП, в которых получают травмы и гибнут люди.

Богослужение было проведено 19 июля.

«Мы сегодня молились о том, чтобы Господь послал своего ангела-хранителя этому месту, чтобы подобных происшествий здесь было как можно меньше, а в лучшем случае - чтобы они никогда не случались.

Конечно, мы рассматриваем это и как трагедию, и как роковую случайность, но вместе с тем это является и особым попущением, и промыслом Божиим. Нам необходимо усердно молиться и призывать наших родных и близких к осторожности на дороге», - отметил митрополит.

После молебна священнослужители окропили перекресток святой водой.