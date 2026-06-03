В Пензе закрылась баня № 3 на улице Кураева

Общество

В Пензе закрылась баня № 3 на улице Кураева
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В Пензе прекратила работать баня № 3, расположенная на улице Кураева, 40. В здании котельной вышла из строя дымовая труба.

Аварийное состояние помывочной исключает прием посетителей, отметил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ в среду, 3 июня.

Чиновник сообщил, что планируется замена трубы, сейчас рассчитывают стоимость работ. Кроме того, в бане хотят сделать косметический ремонт внутренних помещений.

Предполагается, что все работы выполнят до 1 сентября и заведение вновь сможет принять посетителей.

Пока же пензенцы могут воспользоваться услугами трех бань: на улицах Циолковского, 23, Рахманинова, 50, и Конструкторской, 12а.

Ранее стало известно, что в Пензе выставили на продажу заведение на улице Ушакова, 16. У ООО «Пензенские бани» не нашлось средств на ремонт объекта. Предварительная стоимость работ составила 15 000 000 рублей.

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