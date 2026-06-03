Стрессоустойчивость сердобчан оценят на новом оборудовании

Общество

Стрессоустойчивость сердобчан оценят на новом оборудовании
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В Сердобскую центральную районную больницу имени А. И. Настина поступили 18 единиц нового оборудования.

«Техника позволит вывести профилактические осмотры и диспансеризацию на качественно новый уровень», - отметили в медучреждении.

Так, среди новинок - профессиональные спирометры для проверки легких, компьютерный комплекс для психофизиологического тестирования, необходимый для оценки стрессоустойчивости и когнитивных способностей, а также биоэлектрический анализатор состава тела, с помощью которого определяют пропорции мышечной, жировой и костной ткани.

Стрессоустойчивость сердобчан оценят на новом оборудовании

«Новое оборудование поможет нам выявлять факторы риска на ранних стадиях и вовремя начинать профилактику сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических заболеваний. Это вклад в здоровье и долголетие жителей Сердобска и района», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе больницы Елена Кисляева.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова ввели в эксплуатацию автоматизированную инфузионную станцию управления. Высокотехнологичный аппарат стоит более 2 млн рублей.

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