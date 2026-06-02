В Пензе 3 дня будут перекрывать улицу Строителей

В Заводском районе на протяжении 3 дней будут перекрывать улицу Строителей, именуемую в народе пьяной дорогой.

Отрезок окажется недоступным с 8:00 до 18:00 3, 4 и 5 июня, предупредили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

В это время ресурсоснабжающие организации будут проводить здесь аварийно-ремонтные работы.

«Для объезда следует использовать дороги по улицам Урожайной, Беляева, Гагарина и проспекту Победы», - пояснили в УЖКХ.

Автомобилистам порекомендовали заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда.