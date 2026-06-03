Мэрия опубликовала график приема участников СВО в июне

Общество

Мэрия опубликовала график приема участников СВО в июне
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Администрация Пензы обнародовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей в июне.

Запланировано 4 встречи. Как обычно, они пройдут по четвергам: 4, 11, 18 и 25-го числа. Посетителей ждут в 15:00 в кабинете 129 на площади Маршала Жукова, 4.

Необходимо предварительно записаться по номеру 70-03-73 (доб. 2515). Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личных приемов бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.

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