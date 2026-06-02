В лагере «Юность» появились спорткомплекс и костровое место

В «Юности», одном из самых популярных детских лагерей, стартовала первая смена. Ее участники заметили интересные новинки.

В честь 50-летия учреждения муниципалитет подарил уличный спортивный комплекс. К 1 июня оборудование установили.

Появились также новый турник и чаша для кострового места.

«Ребята мечтали о создании специальной зоны для вечерних сборов. К открытию сезона ее обустроили. Денежные средства на монтаж основания были выделены из городского бюджета», - рассказали в администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в корпусах лагеря проводился косметический ремонт.