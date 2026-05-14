В Пензе готовят подарок к юбилею лагеря «Юность»

Оздоровительный лагерь «Юность» готовят к летнему сезону. В этом году одно из самых популярных у детей учреждение отмечает 50-летний юбилей.

В зданиях уже завершается косметический ремонт. Педагогический состав и команда охраны укомплектованы.

Побывавший в «Юности» 13 мая глава Пензы Олег Денисов объявил, что муниципалитет готовит подарок - новый уличный спортивный комплекс. «Постараемся успеть к 1 июня», - уточнил он.

Также в этом году дети смогут смотреть фильмы на большом экране на открытом воздухе и собираться по вечерам у костра в специально оборудованном месте.

«В планах на будущее - капитальный ремонт пятого корпуса», - отметили в администрации города.