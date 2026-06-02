У автобуса между Заречным и ПГАУ отменили вечерний рейс

Со среды, 3 июня, временно прекращается выполнение рейса по маршруту № 104 из Заречного (от КПП № 5) до ПГАУ в 16:55, сообщил перевозчик - АО «Автотранс».

Соответственно, не будет и обратного рейса - от ПГАУ в 17:25.

Причины отмены технические. Когда их удастся устранить, перевозчик не уточнил.

Автобус № 104, который ходит до аграрного университета в Ахунах, был запущен с 23 марта.

С ПГУ Заречный соединяет маршрут № 102, его работа возобновилась с 26 января. Автобус выполняет рейсы во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня.

По словам главы Заречного Алексея Костина, теперь в городе думают о маршруте до ПензГТУ (бывший ВТУЗ).