На пересечении Московской и Кураева перекрыли одну полосу

Общество

На пересечении Московской и Кураева перекрыли одну полосу
Печать
Max

Во вторник, 2 июня, в Пензе приступили к устранению провала на пересечении улиц Московской и Кураева.

В связи с этим проезд автомобилей по первой полосе движения ограничили, предупредили в теплоснабжающей организации.

Планируется завершить работы 12 июня.

Водителей попросили учитывать данную информацию при построении своего маршрута.

Ранее стало известно, что в Пензе на месяц закроют для движения участок улицы Богданова в районе дома № 93Б на Калинина - за ТЦ «Фортуна», начиная примерно от пересечения с проездом Богданова и до улицы Краснова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие ремонт водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!