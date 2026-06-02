На пересечении Московской и Кураева перекрыли одну полосу

Во вторник, 2 июня, в Пензе приступили к устранению провала на пересечении улиц Московской и Кураева.

В связи с этим проезд автомобилей по первой полосе движения ограничили, предупредили в теплоснабжающей организации.

Планируется завершить работы 12 июня.

Водителей попросили учитывать данную информацию при построении своего маршрута.

Ранее стало известно, что в Пензе на месяц закроют для движения участок улицы Богданова в районе дома № 93Б на Калинина - за ТЦ «Фортуна», начиная примерно от пересечения с проездом Богданова и до улицы Краснова.