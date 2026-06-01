Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 2 июня

2 июня в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +15...+20, возможен град. К ночи на среду прогнозируется снова +5...+10, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в начале этой рабочей недели регион останется под влиянием циклонического вихря, но затем погода изменится.

В старину подмечали: если в первые два дня июня идет дождь, весь месяц будет сухой.