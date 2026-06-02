Опубликован график отключения света в Пензе 3 июня

В среду, 3 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Окружной, в Веселовке, на Дегтярном Затоне и Пензе-III, в Арбекове, а также на улицах Ерик, Плеханова, Пушкина и Тепличной.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные);

- 2-я Кубанская ул., 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31;

- 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13;

- ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41;

- 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18; 2-й Липовский пр-д, 9, 9а;

- ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105;

- ул. Ставропольская, 19, 21;

- ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Баженова, 81-97 (нечетные), 90, 91, 93, 95, 97, 102-120 (четные), 121, 121а, 121Б;

- ул. Достоевского, 86, 88, 96, 98;

- ул. Крымская, 99-105 (нечетные), 109-127 (нечетные), 131, 133, 135, 136, 137, 137а, 137Б, 139;

- 1-й Крымский пр-д, 13, 15, 21, кад. 1621;

- 2-й Литературный пр-д, 3, 9, 11;

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Бородина, 17;

- ул. Мусоргского, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 82, 84, 90, 92, 94;

- 1-й пр-д Мусоргского, 58, 59, 61-65, 69;

- 1-й пр-д Пестеля, 8, 8а; 4-й пр-д Пестеля, 1/43, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12; 6-й пр-д Пестеля, 2а, 4, 4а, 6;

- ул. Рахманинова, 38а, 40, 42а, 44, 48;

- 1-й пр-д Стасова, 1, 3-10, 12, 14, 16, 18, 20; 2-й пр-д Стасова, 3-20.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать на Плеханова, 14, и Пушкина, 7, с с 9:00 до 16:30 - в дома № 43, 45, 47, 49 на Тепличной.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.