Большинство детских кроксов признали непригодными для постоянной носки

Роскачество обнародовало итоги проверки детской летней обуви: кроксов, сланцев, сабо из этиленвинилацетата. Вся обувь нетоксична, однако у большинства образцов есть конструктивные недостатки.

Всего эксперты проверили 20 пар обуви 20 торговых марок из России, Китая, Нидерландов, Индонезии, Малайзии. Они не выявили превышения содержания формальдегида, фталата. При контакте с влажной кожей образцы не выделяли токсичных веществ.

У 18 из 20 товаров эксперты обнаружили приподнятость пяточной части. Это означает, что стопа находится в неестественном положении, нагрузка смещается на передний отдел. Все это приводит к быстрой утомляемости ребенка при ходьбе.

«При этом у 10 товаров в маркировке есть указание «пляжная», «сланцы» или «для кратковременной носки» - формально претензий к ним нет. Однако у двух марок - Playtoday и Aksel - такая информация отсутствует и на этикетке, и в сертификате», - отметили в Роскачестве.

Эксперты предупредили: постоянное ношение подобной летней обуви нарушает биомеханику движений, перегружает передний отдел стопы и может привести к деформации пальцев, нарушению осанки, болям в спине.

Кроксы, сланцы и сабо рекомендуется носить на пляже, в бассейне или во время коротких прогулок. Для долгих прогулок лучше выбрать сандалии с фиксированной пяткой или же кроссовки.

В Роскачестве посоветовали при покупке кроксов проверять симметрию пары: левый и правый должны быть одинаковой высоты и ширины, разница более 2 мм - брак. Высокая стоимость обуви не показатель качества - приподнятость пяточной части обнаружили даже у дорогих моделей. Поэтому при покупке стоит ориентироваться на рейтинги и фактические характеристики.

