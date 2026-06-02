Предложено ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

В России решили поддержать программы детского отдыха и включить в состав социального налогового вычета расходы на покупку путевок в летние лагеря. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили изменить статью 219 части второй Налогового кодекса РФ и включить в число оснований для предоставления налогового вычета суммы расходов на приобретение путевок в организации, которые осуществляют деятельность «на объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены», а также в палаточные лагеря.

При этом они должны быть включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ.

Законопроект предусматривает, что данный налоговый вычет россияне смогут получить у своего работодателя.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

1 июня в Пензенской области началась первая смена летней оздоровительной кампании. Детей готовы принять 302 лагеря: 12 загородных, 9 - труда и отдыха и 281 пришкольный (с дневным пребыванием).

Стоимость бюджетной путевки на 1 смену составила 26 654 рубля: родителям нужно внести 6 674, остальное покроет региональная казна. Для сравнения: в прошлом году родительская плата равнялась 6 416 рублям при общей стоимости путевки 25 628 рублей.