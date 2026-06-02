Четверым пензенцам, пострадавшим на производстве, подарили машины

Еще четверо жителей региона, пострадавшие в результате ЧП на производстве, получили адаптивные автомобили.

Это отечественные машины с механической трансмиссией и ручным управлением общей стоимостью более 4 млн рублей.

«Такая поддержка предоставляется не чаще 1 раза в 7 лет на основании заключения медико-социальной экспертизы. Важно наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению», - объяснили в Отделении СФР по Пензенской области.

Кроме того, владельцам ежеквартально компенсируют расходы на горюче-смазочные материалы (3 525 рублей в год) и 1 раз в течение срока эксплуатации - на капитальный ремонт транспортного средства (не более 30% стоимости ТС).

В 2025 году региональное отделение СФР выдало 17 машин. А всего за последние 7 лет пострадавшие на производстве получили 86 автомобилей.