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Общество

Поликлинику на Маяке должны отремонтировать по решению суда

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Зданию поликлиники № 4 на улице Парковой, 3, в Пензе (Маяк) требуется капитальный ремонт, оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Это показала прокурорская проверка.

Поликлинику на Маяке должны отремонтировать по решению суда

«Покрытие пола и стен, крыльцо основного входа и запасного выхода имеют дефекты и повреждения. Фасад здания по всему периметру поврежден. Бетонный пол правого крыла первого этажа просел, стены и потолочное покрытие деформированы, имеют многочисленные трещины», - перечислила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Это угрожало здоровью персонала и посетителей, могло негативно сказаться на качестве оказываемой пациентам помощи.

Главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника» внесли представление, но должных мер для устранения нарушений он так и не принял.

«По итогам контрольной проверки прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на учреждение здравоохранения обязанности осуществить ремонт здания поликлиники. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме», - добавила Елена Листарова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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