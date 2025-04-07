Поликлинику на Маяке должны отремонтировать по решению суда

07.04.2025 | 20:05

Зданию поликлиники № 4 на улице Парковой, 3, в Пензе (Маяк) требуется капитальный ремонт, оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Это показала прокурорская проверка.

«Покрытие пола и стен, крыльцо основного входа и запасного выхода имеют дефекты и повреждения. Фасад здания по всему периметру поврежден. Бетонный пол правого крыла первого этажа просел, стены и потолочное покрытие деформированы, имеют многочисленные трещины», - перечислила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Это угрожало здоровью персонала и посетителей, могло негативно сказаться на качестве оказываемой пациентам помощи.

Главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника» внесли представление, но должных мер для устранения нарушений он так и не принял.

«По итогам контрольной проверки прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на учреждение здравоохранения обязанности осуществить ремонт здания поликлиники. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме», - добавила Елена Листарова.