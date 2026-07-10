Разъяснено, когда автобусы могут продолжать движение при тревоге

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали, в каком случае общественный транспорт может продолжать движение при объявлении сигналов тревоги.

Для водителей автобусов и троллейбусов на этот случай разработан порядок действий, в соответствии с которым после получения сигнала «Воздушная опасность» и «Ракетная опасность» шофер должен прекратить движение и высадить пассажиров.

Однако, если транспортное средство в этот момент находится рядом с объектами повышенной опасности, водитель обязан сначала отъехать на безопасное расстояние, а только потом высадить пассажиров.

При движении по открытой местности или через частный сектор шофер может продолжить путь до ближайшей остановки, рядом с которой есть укрытие.

«После высадки пассажирам необходимо проследовать в ближайшее безопасное место. Это может быть специально оборудованное укрытие или подъезд многоквартирного дома.

После отмены режима тревоги пассажиры могут продолжить поездку без повторной оплаты, используя ранее приобретенный билет», - пояснили в ГКУ в ответ на соответствующий запрос «ПензаИнформ».