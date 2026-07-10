В Пензе проверили работу аппарелей и подъемников в автобусах

Общество

В Пензе проверили работу аппарелей и подъемников в автобусах
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В пятницу, 10 июля, сотрудники регионального минстроя и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили автобусы маршрутов № 54, 66, 70 и 130.

На остановке «Мкр. Лугометрия» специалисты уделили внимание наличию и работоспособности приспособлений для перевозки инвалидов - аппарелей и подъемников.

Всего проверили 15 автобусов. Везде оборудование работало.

В Пензе проверили работу аппарелей и подъемников в автобусах

«Руководителям предприятий-перевозчиков поручено проинструктировать водителей и кондукторов о правилах обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями, а также о порядке пользования соответствующим оборудованием при посадке и высадке», - сообщили в ГКУ.

30 июня специалисты проверили работу автобусов на маршрутах № 82с и 93. Мониторинг провели на остановке «Центральный рынок». Как оказалось, водители открывают не все двери во время посадки пассажиров.

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