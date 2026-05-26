Жители Сердобского района могут услышать звуки взрывов и полета БПЛА

Во вторник и среду, 26 и 27 мая, в Сердобском районе пройдут антитеррористические учения, сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

В тренировке будут участвовать силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом на территории региона.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в ведомстве.

В Пензенской области регулярно проходят антитеррористические учения.

Так, подобное мероприятие с имитацией взрывов и стрельбы, а также с использованием БПЛА провели 18 и 19 марта в Заречном.