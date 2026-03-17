В Заречном проведут учения со стрельбой и взрывами

В среду и четверг, 18 и 19 марта, в Заречном пройдут межведомственные антитеррористические учения, сообщили в областном управлении ФСБ.

Будут задействованы силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом на территории региона.

Руководить учениями будет оперативный штаб.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в УФСБ.

На прошлой неделе взрывотехники Росгвардии на учениях отработали действия с упавшим БПЛА.