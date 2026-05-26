В Пензе за 1 рубль продают построенный в XIX веке дом на Чкалова

В Пензе пытаются продать объект культурного наследия - нежилое здание на улице Чкалова, 14. Оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Одноэтажный деревянный дом с элементами модерна был построен в конце XIX века.

Площадь строения - 195,9 кв. м, сообщили в управлении муниципального имущества города.

Конкурс в электронной форме по продаже стартует 29 мая, заявки будут приниматься до 26 июня. За здание просят 1 рубль.

Ранее в Пензе снова предприняли попытку продать объект культурного наследия «Дом жилой усадьбы купца Е. И. Мартышкина» на Красной, 70. Он также находится в неудовлетворительном состоянии. Судя по данным на сайте автоматизированной системы торгов, конкурс состоялся, то есть покупатель нашелся.

