Ресурсники готовятся к ремонту трубопровода на ул. Суворова в Пензе

На пересечении улиц Суворова и Плеханова в Пензе, где случилась авария на инженерных сетях, готовятся к ремонту.

В ночь на вторник, 26 мая, на данном участке просел асфальт. Ресурсники оградили опасное место, движение транспорта по улице Суворова оказалось частично перекрыто.

«Диагностическая лаборатория Горводоканала уточняет место утечки с помощью специализированного оборудования. Со смежными ресурсоснабжающими организациями, чьи сети находятся на данном участке, согласовывается проект производства работ», - уточнили в мэрии.

Ремонт будет вестись на трубопроводе диаметром 600 мм.

«В настоящее время движение по улице Суворова возможно только в сторону Октябрьской или улицы Бакунина. Автомобилистам, направляющимся в сторону улицы Урицкого, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты», - отметили в городской администрации.