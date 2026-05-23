В Пензе у здания администрации появились большие шахматы

В Пензе на площадку рядом со зданием администрации города вернули большие шахматы. Фигуры всегда убирают на зиму, чтобы сохранить их.

«Друзья, открываем шахматный сезон!» - написал глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ вечером в пятницу, 22 мая.

Он пригласил горожан «сыграть партию-другую» на свежем воздухе.

Шахматы вновь появились у здания мэрии в сентябре 2023 года. Площадку восстановили, используя современные материалы, покрытие «доски» сделали ячеистым, чтобы не скапливалась вода. Фигуры выполнены из пластика, устойчивого к непогоде.

Прежние шахматы были деревянными, со временем они пришли в негодность, и горожане лишились площадки.