Пензенцев попросили сообщать диспетчерам о ручьях на улицах

В Пензе ресурсники запустили ручей по проезжей части проспекта Строителей. На залитый водой участок у дома № 67Б утром в субботу, 23 мая, обратил внимание глава города Олег Денисов.

«Теплоснабжающая организация, выполняя ремонт сетей, решила таким образом сбрасывать воду со своего участка. Это недопустимо! Ситуацию поправим, обяжем компанию организовать откачку», - написал чиновник в своем канале в МАХ.

По словам Денисова, этот случай не единичный. Ресурсники должны следить за тем, куда и как сбрасывают воду.

«С вечера течет. Все возмущены, все посмотрели, но никто ничего не стал делать», - резюмировал Олег Денисов.

Он попросил горожан обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05, если они увидели на улицах такие ручьи.