Пензенцев попросили сообщать диспетчерам о ручьях на улицах

Общество

Пензенцев попросили сообщать диспетчерам о ручьях на улицах
Печать
Max

В Пензе ресурсники запустили ручей по проезжей части проспекта Строителей. На залитый водой участок у дома № 67Б утром в субботу, 23 мая, обратил внимание глава города Олег Денисов.

«Теплоснабжающая организация, выполняя ремонт сетей, решила таким образом сбрасывать воду со своего участка. Это недопустимо! Ситуацию поправим, обяжем компанию организовать откачку», - написал чиновник в своем канале в МАХ.

По словам Денисова, этот случай не единичный. Ресурсники должны следить за тем, куда и как сбрасывают воду.

«С вечера течет. Все возмущены, все посмотрели, но никто ничего не стал делать», - резюмировал Олег Денисов.

Он попросил горожан обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05, если они увидели на улицах такие ручьи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ремонт благоустройство жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!