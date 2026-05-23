24 мая в Пензенской области ожидается гроза

В воскресенье, 24 мая, в Пензенской области ожидается прохладная погода и гроза, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 24-е число температура опустится до +9…+14 градусов. Местами в регионе пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Утром будет около +20, прогнозируются осадки.

Днем в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер задует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +19…+24 градуса.

Ранее синоптики предупреждали, что на выходных регион выйдет из-под влияния антициклона. В воскресенье к западным границам Сурского края начнет приближаться атмосферный фронт. Он принесет осадки и похолодание.