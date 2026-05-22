В выходные погода в Пензенской области будет меняться

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 22 мая.

«В субботу еще сохранится влияние антициклона. Поэтому на улице [будет] солнечно и тепло», - рассказала синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова. Воздух может прогреться до +26 градусов.

В воскресенье ситуация изменится. С запада к границам региона начнет приближаться атмосферный фронт.

«Пройдут кратковременные дожди, временами с грозами и порывистым ветром, кое-где возможен град», - предупредила Оксана Горбунова. При этом температурный режим понизится - на улице будет +19...+24.

В первый день следующей рабочей недели существенных изменений в погоде не ожидается.

