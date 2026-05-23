Бессоновский спиртзавод наказали за загрязнение воздуха

В Пензенской области инспекторы Росприроднадзора выявили факт загрязнения воздуха. Нарушителем являлось ООО «Александровский спиртзавод № 14» (юридический адрес - село Грабово Бессоновского района).

Согласно проведенным замерам, источником выбросов был цех сушки и переработки барды. Экологический ущерб составил порядка 1,38 млн рублей.

«Добровольно возместить вред компания отказалось, после чего Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Пензенской области», - сообщили в ведомстве.

Суд поддержал требования Росприроднадзора и обязал предприятие возместить ущерб.

22 мая жители Пензы заметили, что вода в Суре окрасилась в зеленый цвет. Выяснилось, что причиной этого стали испытания сети с применением специализированного красителя «Уранин А». Их проводили ресурсники.

Таким образом они решили установить причину неприятного запаха вблизи Набережной реки Мойки и выявили несанкционированные сбросы неочищенных сточных вод.

