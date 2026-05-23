Регион закупит 453 дозы вакцины против вируса папилломы человека

Для Пензенского областного центра спецвидов медпомощи приобретут вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Предполагается заказать 453 дозы суспензии для внутримышечного введения по 7 000 рублей за каждую. Общая сумма составит 3 171 000.

В срок до 30 ноября поставщик обязан будет предоставлять вакцину в течение 5 рабочих дней по заявке центра.

ВПЧ вызывает образование папиллом - наростов на кожных покровах или слизистых. Чаще всего они доброкачественные, но существует риск их трансформации в злокачественные.

Наибольшую опасность ВПЧ представляет для женщин, так как может спровоцировать развитие рака матки. У мужчин вирус редко имеет клиническое выражение, но они являются носителями и могут передать его половым или бытовым путем (через общие предметы или даже рукопожатие).

