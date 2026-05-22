В Городищенском и Сосновоборском районах могут отключить газ

В среду, 27 мая, в части Городищенского и Сосновоборского районов, а также в Кузнецке-8 и Кузнецке-12 возможно отключение газа из-за профилактических работ на магистральном газопроводе.

Ресурс могут перестать подавать с 8:00 и вернуть через сутки, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Это касается следующих населенных пунктов:

- Городищенский район: с. Архангельское, с. Иванисовка, п. Лесной, с. Лопатино, с. Нижняя Елюзань, с. Саловка, с. Уранка, р. п. Чаадаевка, с. Чаадаевка;

- Сосновоборский район: с. Альмяшевка, с. Водолей, с. Вязовка, с. Ега, с. Кардафлей, с. Маркино, с. Нижний Катмис, с. Пичилейка, с. Татарский Сыромяс;

- г. Кузнецк-8;

- г. Кузнецк-12.

С 9:00 26 мая до 16:00 27-го намечено отключение газа в поселке Чаадаевка из-за работ по переврезке участка газопровода высокого давления.

27 мая с 9:00 до 17:00 из-за планового ремонта будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.