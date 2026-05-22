Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным

Социальный фонд начал проактивный (беззаявительный) пересмотр отказов многодетным семьям в едином пособии.

Речь идет о тех, кто в 2026 году не получил финансовую поддержку из-за превышения доходов.

«Пересмотр отказов, вынесенных в этом году из-за превышения доходов не более чем на 10%, будет сделан автоматически. О принятом решении родители узнают из уведомлений «Госуслуг», которые начнут направляться через портал уже сегодня (22 мая. - Прим. ред.)», - пояснили в Соцфонде.

Этим семьям установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума (для Пензенской области это 7 716 рублей).

С 22 мая вступили в силу изменения правил оформления единого пособия, согласно которым многодетные семьи больше не будут терять право на выплаты при небольшом превышении по доходам.