Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным

Общество

Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным
Печать
Max

Социальный фонд начал проактивный (беззаявительный) пересмотр отказов многодетным семьям в едином пособии.

Речь идет о тех, кто в 2026 году не получил финансовую поддержку из-за превышения доходов.

«Пересмотр отказов, вынесенных в этом году из-за превышения доходов не более чем на 10%, будет сделан автоматически. О принятом решении родители узнают из уведомлений «Госуслуг», которые начнут направляться через портал уже сегодня (22 мая. - Прим. ред.)», - пояснили в Соцфонде.

Этим семьям установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума (для Пензенской области это 7 716 рублей).

С 22 мая вступили в силу изменения правил оформления единого пособия, согласно которым многодетные семьи больше не будут терять право на выплаты при небольшом превышении по доходам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пособие выплата соцфонд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!