23 мая в Пензе пройдет Георгиевский фестиваль боевых искусств

В субботу, 23 мая, на Соборной площади в Пензе пойдет ХII Международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» (6+).

Участники мероприятия продемонстрируют зрителям особенности таких единоборств, как самбо, армейский рукопашный бой, кобудзюцу, тхэквондо, ушу.

Фестиваль соберет спортсменов не только из России, но и из Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Индии. Свое умение покажут представители 16 клубов, спортивных объединений и федераций боевых искусств.

Посетить мероприятие могут все желающие, сообщили в Пензенской епархии.

Программа фестиваля следующая:

- 10:00-12:00 - регистрация спортсменов-участников и репетиции выступлений;

- 11:50-12:00 - коллективное фото перед сценой;

- 12:00-12:15 - молебен святому великомученику Георгию Победоносцу,

- 12:15-12:30 - торжественное открытие фестиваля,

- 12:30-14:00 - показательные выступления участников.

Георгиевский фестиваль боевых искусств проводится в областном центре ежегодно. Мероприятие собирает на одной площадке сотни спортсменов.