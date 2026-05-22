23 мая в Пензе пройдет Георгиевский фестиваль боевых искусств

В субботу, 23 мая, на Соборной площади в Пензе пойдет ХII Международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» (6+).
Участники мероприятия продемонстрируют зрителям особенности таких единоборств, как самбо, армейский рукопашный бой, кобудзюцу, тхэквондо, ушу.
Фестиваль соберет спортсменов не только из России, но и из Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Индии. Свое умение покажут представители 16 клубов, спортивных объединений и федераций боевых искусств.
Посетить мероприятие могут все желающие, сообщили в Пензенской епархии.
Программа фестиваля следующая:
- 10:00-12:00 - регистрация спортсменов-участников и репетиции выступлений;
- 11:50-12:00 - коллективное фото перед сценой;
- 12:00-12:15 - молебен святому великомученику Георгию Победоносцу,
- 12:15-12:30 - торжественное открытие фестиваля,
- 12:30-14:00 - показательные выступления участников.
Георгиевский фестиваль боевых искусств проводится в областном центре ежегодно. Мероприятие собирает на одной площадке сотни спортсменов.