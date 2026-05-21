Жалобы пензенцев на питание в больницах примут на горячей линии

Минздрав Пензенской области открыл горячую линию по вопросам качества питания в подведомственных медорганизациях.

Министерство учло замечания, озвученные председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко во время «Часа субъекта», и с четверга, 21 мая, организовало работу номера, по которому примут замечания, касающиеся качества блюд.

Пензенцы могут позвонить по телефону 48-81-01. Специалисты зафиксируют жалобу, затем на ее основании проведут внеочередную проверку лечебного учреждения.

Жители региона нередко жалуются в Сети на качество еды в больницах.

«Принесли гуляш, который, по внешнему виду, уже кто-то съел и изрыгнул обратно. Я понимаю, что питание идет за счет государства, но это тихий ужас, ведь в отделении лежат и маленькие пациенты», - написал пензенец в августе 2023 года.

Не устраивает рацион и рожениц, лежащих в перинатальном центре. Некоторые пациентки нашли не очень полезный для здоровья выход: заказывают доставку фастфуда.

