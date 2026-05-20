Названы 5 тревожных сигналов гормонального сбоя

Резкие колебания веса без видимых причин отнесли к тревожным сигналам, свидетельствующим о гормональном сбое.

«Эндокринная система - это сложный механизм, который регулирует практически все процессы в нашем теле: от обмена веществ и настроения до репродуктивной функции и работы сердца. Главный дирижер этого оркестра - гормоны. Когда их баланс нарушается, организм подает сигналы. К сожалению, мы часто игнорируем их, списывая усталость на работу, а лишний вес - на возраст», - рассказала главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

По ее словам, изменения веса при сохранении уровня физической активности и рациона - классический признак гормонального сбоя. Если килограммов прибавилось, это может указывать на снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) или проблемы с инсулином (инсулинорезистентность). Резкая потеря веса нередко сопровождает повышенную функцию щитовидной железы (гипертиреоз).

Второй сигнал гормонального сбоя в организме - хроническая усталость и апатия. Пациенты жалуются, что спят по 8 часов, но все равно просыпаются уставшими, теряют силы к середине дня, испытывают постоянную слабость и сонливость. Эти признаки - повод проверить уровень витамина D (регулируется гормональной системой) и щитовидную железу.

Проблемы с кожей, волосами и ногтями также могут указывать на нарушение гормонального баланса.

«Выпадение волос часто связано с нарушением работы щитовидной железы или дисбалансом половых гормонов. Сухость кожи - частый спутник гипотиреоза. Черный акантоз (потемнение кожи в складках, например, на шее) может быть признаком инсулинорезистентности», - предупредила эндокринолог.

К тревожным сигналам медик отнесла и нарушение менструального цикла, проблемы с зачатием.

Кроме того, о гормональном дисбалансе говорят учащенное сердцебиение, тремор рук, повышенная потливость (особенно по ночам). Нехорошим сигналом являются и перепады настроения - от плаксивости до агрессии. Он может указывать на избыток гормонов щитовидной железы.

Эндокринолог порекомендовала тем, кто заметил у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.