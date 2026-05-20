В Пензенской области хотят устранить серьезную экологическую проблему

В Пензенской области собираются решить серьезную экологическую проблему, ликвидировав место доконвенциального уничтожения химического оружия, сообщается на сайте Совета Федерации.

Участок расположен на территориях Засурского-Леонидовского лесничества и Пугачевского лесничества, на водосборной площади Сурского водохранилища.

Он включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Там уничтожали устаревшие образцы химоружия с середины и до конца 50-х годов ХХ века.

В бюджете региона предусмотрели средства на разработку проекта по ликвидации опасного места.

Комитет СФ принял решение рекомендовать правительству рассмотреть вопрос уничтожения объекта и выделения на это денег из федерального бюджета в 2028 году.