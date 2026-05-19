20 мая пензенцев ждет жаркий день без осадков

20 мая в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +12...+17 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +26...+31. К ночи на четверг прогнозируется также +12...+17 градусов.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется во власти антициклона, в регион будет поступать сухой и жаркий воздух, температурный режим будет повышенным.

В старину 20 мая подмечали: если ночью по воде и в низинах стелются туманы, исчезающие после восхода солнца, это сулит хорошую погоду; если на рассвете лучи окрашены в разные цвета, - плохую.