В Пензе увековечат память Юрия Вечкасова и Маргариты Сидоренко

В Пензе установят мемориальные доски Маргарите Сидоренко и Юрию Вечкасову. Соответствующие распоряжения 18 мая подписал врио председателя правительства Владимир Щекин.

Маргарита Петровна Сидоренко - заслуженный работник культуры Российской Федерации, с 1975-го по 2017 год она являлась преподавателем и директором детской художественной школы № 1 (сейчас она носит имя В. Е. Татлина).

На фасаде здания школы, расположенной на улице Карла Маркса, 26, и разместят мемориальную доску.

Юрий Иванович Вечкасов (1948-2022) - почетный гражданин города Пензы, он был первым председателем регионального Законодательного собрания (1994-2002), членом Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области.

Памятную доску в его честь разместят на фасаде жилого дома № 65 на улице Красной.

Здесь же с 1974 по 1979 год жил видный политический деятель РСФСР, почетный гражданин области и города Лев Ермин, о чем свидетельствует уже установленная доска.