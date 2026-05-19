В Пензе приводят в порядок зоны отдыха у воды: расчищают территории, устанавливают контейнеры, урны, скамейки, кабинки для переодевания, завозят чистый песок.

До 1 июня специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии возьмут пробы воды для микробиологических и санитарно-химических исследований.

«Анализ воды и песка в течение летнего сезона проводится 2 раза в месяц», - уточнили в администрации Пензы.

Кроме того, как уже сообщалось, будет организована работа спасательных постов в следующих зонах отдыха:

- на реке Вяде (Светлая Поляна);

- на Старой Суре в районе ул. Антонова (ГПЗ) и ул. Сплавной (Ахуны);

- на Суре вблизи ТЭЦ-1, ул. Чапаева;

- на озере Красный Куст (Барковка);

- на Суре в районе ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);

- на пруду Засека в 350 м северо-западнее одноименного ресторана;

- на пруду Земляничном в Заре;

- на Суре в районе ул. Литвинова (КПД);

- на Верхнем пруду у больницы № 6 имени Захарьина.