Мошенники предлагают проверить график отключения горячей воды

В России мошенники придумали сезонную схему обмана граждан. Людям предлагается проверить график отключения горячей воды.

Аферисты пишут от имени ресурсоснабжающей организации или управляющей компании в мессенджере или посылают письмо по электронной почте. Для проверки графика нужно перейти по ссылке или же скачать файл, рассказали в МВД РФ.

Если жертва переходит по ссылке, то попадает на поддельный сайт УК или коммунальных служб. Ресурс попросит регистрации, пришедший в СМС пароль даст доступ злоумышленникам к личному кабинету на «Госуслугах».

Если жертва скачает файл, на устройство установится вредоносное ПО, способное украсть пароли, данные банковских карт. Кроме того, мошенники смогут получить доступ к перепискам, контактам, заблокировать телефон и использовать его для дальнейших атак.

В МВД пояснили, как распознать злоумышленников.

Во-первых, управляющие компании редко рассылают графики отключения ресурса через СМС или мессенджеры. Как правило, информация публикуется на официальном сайте организации, размещается в подъездах, на досках объявлений.

Во-вторых, на мошеннических сайтах часто встречаются некачественные логотипы, странные доменные имена.

В-третьих, аферисты давят на своих жертв: «Срочно проверьте график, иначе останетесь без воды на месяц!» или «Только сегодня доступна актуальная информация!»

