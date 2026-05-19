В Пензе намерены ввести еще одну меру поддержки бойцов СВО

Общество

В Пензе намерены ввести еще одну меру поддержки бойцов СВО
Печать
Max

В Пензе планируют ввести новую меру поддержки участников СВО. Ее рассмотрели на комиссии в городской думе во вторник, 19 мая.

Предлагается освободить бойцов от платы за увеличение площади собственных земельных участков за счет муниципальной земли.

Речь идет об участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для своих нужд или индивидуального жилищного строительства.

В результате перераспределения площадь участка не должна превышать предельных максимальных размеров.

Депутаты на комиссии поддержали инициативу, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация гордума льгота
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!